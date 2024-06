Was Gardelegen und Kalbe unterscheidet

Auch Disteln wachsen auf dem Kalbenser Teil des Fahrradweges an der Milde meterhoch.

Kalbe/Gardelegen - Diese Antwort zum Milde-Weg nach Schenkenhorst hätten sich viele Bürger wohl auch aus dem Kalbenser Rathaus gewünscht: „Bei einem so stark frequentierten Radweg wie diesem ist die regelmäßige Mahd in jedem Fall erforderlich.“ Das hat gestern Caroline Klein, zuständige Amtsleiterin in der Gardelegener Stadtverwaltung, auf Anfrage der Volksstimme mitgeteilt.