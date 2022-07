Mutige kleine Mira: Vom Kampf gegen die Leukämie und das Vergessenwerden

Gardelegen - „Schüttel mich mal, das muss doch ein Albtraum sein.“ So begrüßte die junge Mutter Mareike aus Gardelegen am Abend des 17. Januar 2022 ihren Freund, als der sie aus dem Magdeburger Uniklinikum abholte. Mit tränenerstickter Stimme erzählt die Frau ein halbes Jahr später von dem Tag, an dem das Leben ihrer Familie so schwer erschüttert wurde, weil ihre Tochter eine furchtbare Diagnose erhielt.