Ein Friseursalon auf dem Dorf? Kann das funktionieren? Na klar, ist Franziska Schmidt überzeugt und startet jetzt in ihrem kleinen Heimatort Vahrholz durch.

Mit dem Meisterbrief zum eigenen Friseursalon auf dem Dorf

Auch Kundin Katrin Spiekermann, die von weit herkommt, hält ihrer langjährigen Friseurin Franziska Schmidt nach deren Neustart die Treue.

Vahrholz - Sie hat es gewagt. Nach vielen Jahren im Beruf hat sich Franziska Schmidt aus Vahrholz jetzt in ihrem Heimatdorf selbstständig gemacht. Am Sonnabend ab 10 Uhr gibt die frischgebackene Handwerksmeisterin in ihrem neuen Friseursalon „Franzis Haarwelt“ einen kleinen Empfang.