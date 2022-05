„Mit Genuss“: Was Wilma Rolletschek in Gardelegen anders macht

Ein besonderes Geschäft führt Wilma Rolletschek in Gardelegen. „Mit Genuss“ stürzte sie sich in die Selbstständigkeit und setzt immer wieder neue, ungewöhnliche Ideen um.

Wilma Rolletschek hat sich mit ihrem Geschäft "Mit Genuss" in Gardelegen einen Traum erfüllt und bringt Feinkostverkauf, Gastronomie und Kultur zusammen.

Gardelegen - Wer auf die Homepage oder durch die Schaufenster des Gardelegener „Mit Genuss“ Geschäftes schaut, ist erstmal ein bisschen verwundert. Angebot und Aufmachung würde man eher in Hamburg oder Leipzig verorten als in der ländlichen Altmark. Was hat sich die Geschäftsfrau Wilma Rolletschek dabei gedacht?