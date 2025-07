Nach einem nächtlichen Feuer auf dem Gelände der Fahrradwerkstatt „soliRADisch“ in der Maybachstraße in Magdeburg geht die Initiative von einem rechtsextremen Brandanschlag aus, da Nazi-Symbole gefunden wurden. Die Polizei ermittelt.

Mutmaßlicher Brandanschlag auf Fahrradwerkstatt „soliRADisch“ in Magdeburg – Hinweise auf rechtsextremen Hintergrund

Die Sitzgruppen der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt "soliRADisch" in Magdeburg sind verbrannt. Die Initiative geht von einem Anschlag mit faschistischem Hintergrund aus. Diverse Nazi-Symbole wurden mit Kreide gezeichnet.

Magdeburg. - In der Nacht zum 14. Juli ist auf dem das Gelände der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt „soliRADisch“ in der Maybachstraße in Magdeburg ein Feuer ausgebrochen. Die Initiative geht von einem Brandanschlag aus.