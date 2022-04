Müllsammlung der Kita-Kinder in Kloster Neuendorf

Nachhaltigkeit und die Natur stehen im Mittelpunkt der Kita Klosterspatzen in Kloster Neuendorf. Und das nicht nur in der Theorie. Gestern gingen sie im Rahmen des World Cleanup Day ganz praktisch Müll sammeln.

Kloster Neuendorf - „Ich habe was gefunden“, ruft Mia Arite und hebt das leere Trinkpäckchen in die Höhe, damit es alle sehen können, bevor sie es im Müllsack verschwinden lässt. Und auch Pia Nowak kommt mit einem zerknüllten Papier. Beides ist Müll und hat weder auf dem Grünstreifen an der Zienauer Straße in Kloster Neuendorf, noch in der Natur ringsum etwas zu suchen.