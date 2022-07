Music, Action und Rummel in Gardelegen

Es geht wieder los! Am Freitag, 16. September, startet das 23. Hansefest in Gardelegen. Die Vorbereitungen für die drei tollen Tage laufen auf Hochtouren.

Gardelegen (vs) - Am Freitag, 16. September, beginnt um 14 Uhr das Markttreiben in der ganzen Innenstadt sowie das Bühnenprogramm auf der großen Radio-Brocken-Bühne auf dem Holzmarkt. Auch regionale Künstler wie die Tanzschule Müller, der Männerchor Gardelegen und die Bismarker Blasmusikanten sind dabei. Was wird noch geboten?