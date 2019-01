Harfenspielerin Babett Niclas war in der Kita Drömlingshüpfer zu Gast und stellte ihr ungewöhnliches Instrument vor.

Mieste (awe) l Erwartungsvoll und ganz still saßen die Jungen und Mädchen des Miester Kindergartens Drömlingshüpfer vor wenigen Tagen in ihrem Bewegungsraum. Dann erklangen ungewohnte Töne – rhythmisch, so dass sie hin und her wippten. Als das Stück zu Ende war applaudierten die Sprösslinge begeistert.

„Morgenkaffee“ wird zum Lieblingsstück

Babett Niclas lächelte in die Runde und stellte sich den Kindern vor – und ihr mitgebrachtes Instrument. „Kennt ihr dieses Instrument?“, fragte die studierte Musiklehrerin, die derzeit auch Harfe an der Musikhochschule in Leipzig studiert.

Dass das große hölzerne Instrument mit den langen Saiten eine Harfe ist, wussten die Kinder nicht. Schließlich ist die Harfe ja auch kein alltägliches Instrument in einem Kindergarten. Und genau deshalb nahm sich die Musikerin fast eine Stunde Zeit für die gut 60 Kinder und erklärte alles ganz genau. In ihrer Harfe hatte sich sogar jemand versteckt: ein kleines Kuscheltier-Mammut namens Mummel. Begeistert begrüßten sie das niedliche Stofftier, das laut Niclas immer entspannt in dem Hohlraum ihrer Harfe schlummert.

Bilder Das Projekt Klangspuren der Altmark Festspiele führte die Jungen und Mädchen der Kita Drömlingshüpfer aus Jeseritz an klassische Musik heran....



„Aus welchem Material ist denn die Harfe?“, fragte Niclas in die Runde. Der sechsjährige Jayden Fuchs wusste es genau: aus Holz. Wofür man die großen Schrauben an der Harfe benötigt, wusste Nora Rengers. Sie erklärte, dass man damit die Töne verstellen könne. Immer wieder spielte die Musikerin auf dem wunderbaren Instrument. Ganz besonders gut gefiel den Kindern das Stück „Morgenkaffee in der Wüste“. Sie zappelten und nickten mit den Köpfen im Takt. Und dann spielte Niclas ein Stück, um den Schnee herbeizurufen. „Mal schauen, ob es geholfen hat“, sagte die Studentin lächelnd.

Am Ende durften alle Drömlingshüpfer einmal über die Saiten streichen. „Es war wunderbar zu sehen, wie ihr aufmerksam so lange zugehört habt“, lobte Niclas die Kinder.

Das Anliegen des Projektes Klangspuren der Altmark Festspiele ist als Ergänzung und Weiterführung des Musikunterrichtes gedacht ist und soll schon bei kleinen Kindern das Interesse an klassischer Musik wecken.

„Wir sind sehr dankbar, dass die Kinder hier hautnah ein so tolles Instrument kennenlernen durften. Die Begeisterung war den Jungen und Mädchen anzusehen“, freute sich Kita-Leiterin Anja Baumann. Sie überreichte nicht nur Carmen Seehafer von den Altmark Festspielen und Babett Niclas ein kleines Dankeschöngeschenk, sondern auch Stefan Wolf von der Allianz-Vertretung Kalbe. Er hatte im Rahmen der Allianz Kulturstiftung den Anstoß zum Konzert gegeben und unterstützte es auch.