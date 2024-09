Ein Kaminholz-Behälter an der Bahnhofszufahrt in Brunau zeigt, was wenige Hundert Meter weiter hergestellt wird.

Brunau - Auch wenn sich von der Brunauer Ortsdurchfahrt nicht direkt einsehen lässt, was aktuell hinter dem alten Bahnhof in den früheren Hallen der VR Plus Technik passiert, so weist doch ein Werbeaufsteller der besonderen Art darauf hin.