Nein zur Narrenzeit im November in Kakerbeck, aber Hoffnung für den Februar

Kay Fankhänel in fröhlicheren Karnevalszeiten. 2021 wird es keine karnevalistischen Aktivitäten in Kakerbeck mehr geben.

Kakerbeck (td) - Traurige Nachricht für alle Jecken in Kakerbeck: In diesem Jahr wird es keine Karnevalssaison mehr geben. „Wir werden aufgrund der Corona-Situation jetzt im November nichts machen“, kündigt Kay Fankhänel von der Kakerbecker Karnevalsgesellschaft einen stillen 11. November an. An diesem Tag wäre bekanntlich die Narrensaison eröffnet worden. Aber es gibt Hoffnung für den Februar.