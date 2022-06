Neue Brücke über dem Augraben: Zwischen Jeetze und Störpke regelt Ampel den Verkehr

Über den Augraben auf der Landstraße 15 zwischen Jeetze und Störpke soll eine neue Brücke gebaut werden. Baustart ist am Montag.

Die Brücke über den Augraben zwischen Jeetze (Einheitsgemeinde Kalbe) und Störpke (Einheitsgemeinde Arendsee) soll erneuert werden. Ein kompletter Neubau ist geplant. Die Arbeiten starten bereits am 23. August, wie erst jetzt vom Land mitgeteilt wurde. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, dass sie im genannten Bereich mit Einschränkungen rechnen müssen. Zunächst wird der Verkehr über eine einseitige Umfahrung per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.