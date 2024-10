Güssefeld - Es ist ganz ruhig. Dabei sitzen hier in diesem großen Raum, der sich in einem alten Bauernhaus an der Güssefelder Ortsdurchfahrt befindet, doch acht Mädchen unterschiedlichen Alters zusammen. Aber alle fokussieren sich auf das, was sich da vor ihnen befindet: Pinsel, Farben und Papier. Damit wird hier konzentriert gearbeitet – weil es die Mädchen selbst so wollen.

