Die Bauarbeiten an der „Ecole Maternelle“ in Barleben schreiten voran. Die mehrsprachige Einrichtung soll im Herbst eröffnen. Wie Eltern ihren Nachwuchs anmelden können.

Der Innenausbau in der „Ecole Maternelle“ in Barleben läuft auf vollen Touren. Die Wände aus Trockenbauelementen stehen und werden dieser Tage von Andreas Schwarzlose und Kollegen verspachtelt.

Barleben - Richtfest wurde im Dezember gefeiert. Doch noch ist die „Ecole Maternelle“ in der Bahnhofstraße in Barleben eine Baustelle. Vor dem Gebäude parken die Kleinbusse verschiedener Gewerke. Drinnen herrscht reges Treiben und ein Radio spult die Hits vergangener Jahre ab. Was in der Kita noch gebaut werden muss...