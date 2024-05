Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmark/Jävenitz. - Noch ist es erst ein Entwurf, doch schon jetzt treibt das geplante neue Bundeswaldgesetz den Blutdruck vieler kleiner Waldbesitzer – und davon gibt es in der Altmark etliche – in die Höhe. Sie fürchten eine Entmündigung, hohe Kosten, und ihnen wird im neuen Gesetz sogar mit Haftstrafen gedroht, beispielsweise bei Kahlschlägen. Eine lange Liste an Kritikpunkten hatte Revierleiterin Britta Homm in dieser Woche vor sich. Ruhig, sachlich, aber auch mit einer deutlich heraushörbaren Portion Verärgerung konfrontierte sie den Bundestagsabgeordneten Marcus Faber (FDP) bei einem Gesprächstermin in Jävenitz damit.