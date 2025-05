Gardelegen - Am Himmelfahrtstag stand in Gardelegen eine traditionsreiche Veranstaltung auf dem Programm: Der Schützenverein 1553 Gardelegen lud zum alljährlichen Königsschießen ein. Bei bestem Wetter und in geselliger Atmosphäre traten die Mitglieder an, um ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Die beiden besten Schützen des Tages sicherten sich schließlich die Königswürde. Seit Donnerstag hat Gardelegen damit ein neues Königspaar.

