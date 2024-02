Der Polizeibeamte Norman Wagner gibt 22 Senioren in der Volkssolidarität in Gardelegen wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Gardelegen. - Verpflichtende Fahreignungstests für Menschen im Rentenalter werden schon seit längerem diskutiert. Doch eigentlich gehe es nicht nur um die körperliche Fitness. So manches, was zur Führerscheinprüfung gelernt wurde, kann in Vergessenheit geraten. Eine Auffrischung, wenn es um die eigene Sicherheit geht, kann da nicht schaden. Das sah auch der Präventionsbeamte Norman Wagner so. Er ist in die Gardelegener Begegnungsstätte der Volkssolidarität gekommen und hat den Damen der Ortsgruppe Ost einige wichtige Tipps mit auf den Weg gegeben. 22 Seniorinnen haben dem Vortrag des Beamten gespannt gelauscht.