Bürgerpokalschießen des Gardelegener Schützenvereines Niklas Rötz holt in Gardelegen den großen goldenen Schützen-Pott

Beim Schützenverein 1553 Gardelegen stehen in diesem Jahr noch Vorstandswahlen an. In welcher Form, das ist coronabedingt noch offen. Auf jeden Fall aber wird es personelle Veränderungen geben. Am Sonnabendabend wurden jedoch erst einmal die Bürgerpreispokalsieger 2021 geehrt.