Oldtimer-Fans treffen sich in Gardelegen: Altes Blech erstrahlt in neuem Glanz

Auf dem Rathausplatz in Gardelegen bekamen Automobilfans am Sonnabend glänzende Augen und konnten etliche Oldtimer bestaunen.

Gardelegen - In Berlin-Brandenburg eröffnete am Sonnabend Elon Musk seine neue Tesla-Fabrik. Fahrzeuge, die wirklich alle Blicke auf sich ziehen und auf ihre Art auch nachhaltig sind, weil sie bereits seit Jahrzehnten genutzt werden, sammelten sich aber am Sonnabendvormittag auf dem Rathausplatz in Gardelegen. Der Oldtimer Stammtisch Gardelegen hatte zu einer herbstlichen Rundfahrt zum Saisonabschluss eingeladen und begrüßte rund 25 Fahrzeuge, deren Halter und viele neugierige und interessierte Zuschauer. Die blank geputzten Oldtimer glänzten in der Sonne und gern gaben die Besitzer Auskunft über ihre gepflegten Fahrzeuge, deren Restaurierung nicht immer ganz problemlos ablief.