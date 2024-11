Seit Jahren steht der Bau von drei Ortsumfahrungen in der Region Gardelegen im Raum. Dazu gehört auch ein Projekt für gleich drei Orte , für Kloster Neuendorf, Jävenitz und Hottendorf. Was hat sich seit 2006 getan?

Gardelegen - Eine Umgehungsstraße dient im wahrsten Sinne des Wortes dazu, einen Ort zu umgehen, oder besser zu umfahren, um eben diesen Ort vom Verkehr zu entlasten. Und der hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen – vor allem auch der Schwerlastverkehr. In der Region Gardelegen betrifft das die Orte entlang der B 71 und B 188. Doch so richtig voran scheint es nicht zu gehen mit den geplanten Ortsumgehungen für Estedt, Kloster Neuendorf, Jävenitz, Hottendorf und Miesterhorst. Die Volksstimme informiert in drei Teilen über den jeweils aktuellen Stand. Teil 2: B 188 Ortsumgehung Kloster Neuendorf-Jävenitz-Hottendorf.