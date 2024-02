Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Kaum ein Baum und nicht ein Strauch: Der Gardelegener Rathausplatz ist zwar dreieckig und deshalb etwas besonderes – grün und schattig ist er nicht. Im Sommer staut sich hier die Hitze. Das soll sich ändern. Seit geraumer Zeit wird in der Verwaltung die Umgestaltung geplant. Das Konzept für „das Herzstück mit viel Potenzial“, wie Wirtschaftsförderin Julia Schlüsselburg das Projekt bewirbt, nimmt aktuell Form an. Am Entwurf und an der Ideensuche waren im vergangenen Herbst auch die Bürger beteiligt worden. Derzeit läuft dieser durch alle Ausschüsse und findet viel Zuspruch.