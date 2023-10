Gardelegen/VS - Die Hansestadt Gardelegen hat zwei neue Gardelehrerinnen: Pauline Hundt (20) aus Lüffingen und Lisa Scholz (22) aus Jeseritz nahmen die Stipendienurkunden aus den Händen von Bürgermeisterin Mandy Schumacher und der Sozialausschussvorsitzenden, Sandra Hietel-Heuer, entgegen.

Pauline Hundt studiert im fünften Semester Englisch und Kunst auf Lehramt an Gymnasien in Leipzig. Lisa Scholz befindet sich bereits im achten Semester für das Lehramt an Grundschulen mit den Fächern Mathe, Deutsch, Werken und Sachunterricht. Sie studiert in Rostock. Beide legten ihr Abitur in Gardelegen ab.

„Ich wollte schon immer Lehrerin werden“, sagt Pauline Hundt. Und sie ergänzt: „Ich habe gemerkt, ich bin nicht wirklich ein Stadtmensch.“ Seit ihrer Kindheit hatte sie ein großes Interesse für Kunst und hat das Malen als Hobby. Mit den Fächern Englisch und Kunst könne sie nun ihre Leidenschaften verbinden. „Ich freue mich darauf, die Kinder von der fünften Klasse bis zum Abitur auf ihrem Lebensweg begleiten zu können.“

Lisa Scholz entschied sich nach dem Abitur für ein freiwilliges soziales Jahr in einer Gardelegener Kita und begann danach ihr Studium. Sie war inzwischen zweimal für ein Praktikum an ihrer früheren Grundschule in Mieste. „Das hat mich bestärkt, dass das Grundschullehramt das Richtige für mich ist.“ 2025 wird sie mit ihrem Referendariat beginnen. Und sehr gern würde sie später in Mieste unterrichten. Ihr Hobby seit ihrem vierten Lebensjahr: Handball. Sie spielte in Mieste und Oebisfelde, aktuell in Rostock.

„Wir haben das Rund-um-Sorglos-Paket für unsere Gardelehrer und immer einen kurzen Draht zueinander“, verdeutlichte Bürgermeisterin Mandy Schumacher die Vorteile zusätzlich zur finanziellen Unterstützung von 300 Euro pro Monat. Und der kurze Draht gilt ausdrücklich nicht nur für alle Gardelehrer, sondern alle Stipendien-Bewerber. „Auch die können sich jederzeit bei Fragen an uns wenden“, so die Bürgermeisterin.

16 Bewerber für das Stipendium in diesem Jahr

Die Hansestadt Gardelegen hat das Gardelehrer-Stipendium seit 2018 zum sechsten Mal in Folge vergeben, in diesem Jahr hatte es 16 Bewerbungen gegeben. Mit Pauline Hundt und Lisa Scholz werden insgesamt acht Studierende unterstützt. Sechs ehemalige Gardelehrer haben ihr Studium abgeschlossen und unterrichten im Gebiet der Einheitsgemeinde: an Grundschulen, Förderschulen, Sekundarschulen und am Gymnasium.

Seit 2018 hat die Hansestadt Gardelegen die Stipendiaten mit insgesamt 102.000 Euro unterstützt. 2022 wurde die Stadt für ihr Gardelehrer-Stipendien-Programm mit dem dritten Platz beim Demografiepreis des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales in der Kategorie „Fach- und Nachwuchskräfte fördern“ ausgezeichnet.

Stadt Gardelegen wird ausgezeichnet von Bildungsministerin Eva Feußner

Bildungsministerin Eva Feußner sprach ein großes Lob aus: „Das, was Gardelegen mit dem Gardelehrer-Stipendium auf den Weg gebracht hat, ist eine enorme Leistung.“ Sie dankte der Bürgermeisterin und den Stadträten, „denn es geht dabei nicht nur darum, ob man für so etwas Geld übrig hat, sondern darum, dass man sich für so ein Projekt prioritär entscheidet.“

Lehramts-Studierende, die bereit sind, sich nach Ende des Studiums an die Einheitsgemeinde zu binden, erhalten ab dem 1. Semester bis zum Eintritt ins Referendariat monatlich ein Stipendium von 300 Euro. Es erfolgt ein zweistufiges Bewerbungsverfahren, das aus einer schriftlichen Bewerbung und einem Auswahlgespräch besteht.

Die neue Runde hat bereits begonnen: Unterlagen können bis 15. September 2024 postalisch an Hansestadt Gardelegen, Stabstelle Politische Gremien, Rudolf-Breitscheid-Str. 3, 39638 Hansestadt Gardelegen oder per Mail im PDF-Format an info@gardelegen.de eingereicht werden. Einzureichende Bewerbungsunterlagen sind der Lebenslauf inklusive eines Motivationsschreibens, die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, der Nachweis der bisherigen Studienleistungen sowie Nachweise sonstiger Qualifikationen und Praxiserfahrungen. Die Förderrichtlinie kann unter www.gardelehrer.de abgerufen werden.