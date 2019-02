Einen ungewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung hat die Polizei in Brunau aufzuklären. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Die Polizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung. In Brunau hat ein Unbekannter Buttersäure in ein Auto eingeleitet.

Brunau l In Brunau hat es einen besonders perfiden Angriff auf ein Privatauto gegeben. Wie die Polizei jetzt bestätigte, war dort vor wenigen Tagen ein BMW in der Nähe des Brunauer Fußballplatzes abgestellt worden. In der dortigen Gaststätte fand zu diesem Zeitpunkt gerade die Versammlung der Jagdgenossenschaft statt, an der auch die Fahrerin des Wagens teilnahm. Als sie dann zu diesem zurückkehrte und das Auto starten wollte, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit jemand Buttersäure in den Frontbereich eingeleitet hatte. Über die Lüftung des Autos verbreitete sich der ätzende Geruch. Buttersäure ist zudem bekannt dafür, dass sie Augen und Atemwege reizt. Es besteht der Verdacht, dass es sich um einen gezielten Angriff handelte. Die Halterin des Fahrzeugs hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese bestätigte, dass von einem Totalschaden an einem Auto auszugehen ist, sobald sich Buttersäure über die Lüftung vereilt hat.

