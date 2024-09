Eine Flamme entzünden will die Hansestadt Gardelegen in Sachen Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt. Vor dem Stadtrat begründete Bürgermeisterin Mandy Schumacher, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist.

Gardelegen. - Einstimmig hat sich der Sozialausschuss der Hansestadt Gardelegen am Dienstagabend für eine Unterstützung der Petition ausgesprochen, in der sich Bürgermeisterin Mandy Schumacher an Sozialministerin Petra Grimm-Benne richtet und eine Verbesserung des Personalschlüssels in den Kindereinrichtungen des Landes fordert. Schumacher begründete im Ausschuss, warum es genau der richtige Zeitpunkt dafür ist.