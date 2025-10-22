Pflegende Angehörige stoßen oft an ihre Grenzen. Nachbarschaftshilfe schafft Entlastung, fördert Begegnungen und ermöglicht älteren Menschen mehr Teilhabe am Leben.

Dabei bei der Qualifizierungsschulung zur Nachbarschaftshilfe: (v.li.) Stephan Schillig von der Pfeifferschen Stiftung, Teilnehmerin Kati Feist, Dozentin Kati Drebenstedt und Teilnehmerin Maya Lena Manecke.

Letzlingen. - Die Herausforderungen des demografischen Wandels sind landesweit bereits Realität. Besonders im ländlichen Raum fehlen die Pflegekräfte, Angehörige wohnen weit weg, und Ältere fühlen sich isoliert. Mit der Nachbarschaftshilfe soll dem entgegengewirkt werden.