Ob Sonnen- oder Mondfinsternis, Abendrot oder Kometenflüge - viele Menschen sind von derlei Himmelsspektakeln fasziniert.

So schön kann der Himmel sein

Wolmirstedt. - Wieder einmal waren in Mitteldeutschland Polarlichter angekündigt, das lockte auch Evelyn Küchenhoff aus dem Haus. Die Lehrerin der Gutenberg-Schule ist immer unterwegs, wenn solche Himmelsereignisse angesagt werden und wird von spektakulären Ansichten überrascht. Auch diesmal lohnte sich der Spaziergang zu später Stunde.