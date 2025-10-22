weather regenschauer
  So schön kann der Himmel sein: Polarlichter in Wolmirstedt

Ob Sonnen- oder Mondfinsternis, Abendrot oder Kometenflüge - viele Menschen sind von derlei Himmelsspektakeln fasziniert.

Von Gudrun Billowie 22.10.2025, 20:00
Polarlicht über Wolmirstedt.
Polarlicht über Wolmirstedt. Foto: Evelyn Küchenhoff

Wolmirstedt. - Wieder einmal waren in Mitteldeutschland Polarlichter angekündigt, das lockte auch Evelyn Küchenhoff aus dem Haus. Die Lehrerin der Gutenberg-Schule ist immer unterwegs, wenn solche Himmelsereignisse angesagt werden und wird von spektakulären Ansichten überrascht. Auch diesmal lohnte sich der Spaziergang zu später Stunde.