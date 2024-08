Einmalig in Sachsen-Anhalt! Das macht die B71-Erneuerung bei Letzlingen so besonders

Letzlingen. - Großer Bahnhof am Donnerstag in Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) auf dem Baubüro-Gelände an der Salchauer Straße. Dort fanden zwei Spatenstiche für die Fahrbahnerneuerung der vielbefahrenen B 71 von Letzlingen bis zur Kreisgrenze Bördekreis statt: ein digitaler Spatenstich mittels Buzzer und ein analoger Spatenstich mit Spaten. Was steckt dahinter?