Am helllichten Tage brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Miesterhorst ein.

Miesterhorst l Zwischen 6.50 und 15.45 Uhr verschafften sich Unbekante gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Buschstraße in Miesterhorst. Die Täter durchsuchten Räume und Mobiliar. Schmuck, Bargeld und Parfum wurden entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Ein grauer Opel mit Fließheck und westeuropäischem Kennzeichen könnte beteiligt gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizei Gardelegen unter der telefonnummer 03907/72 40.

