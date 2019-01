In ein Einfamilienhaus in Gardelegen brachen Unbekannte ein. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Gardelegen ein.

Gardelegen l Mobile Technik und Schmuck gehörten zur Diebesbeute bei einem Einbruch am Montagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an den Streuobstwiesen, teilte die Polizei gestern mit. Die bisher noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine rückwärtige Tür. Im Haus wurden mehrere Räume durchwühlt.

Der Schaden liegt laut Polizeibericht im unteren fünfstelligen Bereich.