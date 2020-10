In ein Logistikzentrum in Mieste wurde eingebrochen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte brachen in Mieste in ein Logistikzentrum ein und durchwühlten Geldschrank und Spinde.

Mieste l Unbekannte brachen in Mieste in der Wilhelmstraße in ein Logistikzentrum ein und öffneten gewaltsam einen Geldschrank. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens teilte dies der Polizei mit. Wie die Polizei informierte, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Objekt, öffneten gewaltsam einen Geldschrank und durchwühlten die Spinde der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Sachschaden durch den Einbruch liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Wert des Diebesgutes kann gegenwärtig noch nicht benannt werden.

Zeugen, welche ungewöhnliche Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Logistikzentrums in der Miester Wilhelmstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gardelegen unter Telefon 03907/72 40 zu melden.