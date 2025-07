Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am ersten Juli-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 4. bis 5. Juli ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 4.7. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Für den 5.7. steht ab 19 Uhr eine Ü30-Party im Kalender. DJ Alex Ninow legt die Musik auf. Der Eintritt ist frei.

Montego Beachclub: Die "Latin Breeze" weht am 4.7. ab 20 Uhr im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 über den Platz. Gespielt werden Latin und Latin House. Der Eintritt ist frei.

Boys’n’Beats: DJ Stif Mayer legt am 4.7. 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, zu "Celebate" auf. "Back to Back" ist der Abend mit DJ Sven am 5.7. ab 23 Uhr überschrieben.

Down Town Club: "A perfect Date" heißt es am 4.7. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 mit DJ Serv. "Hop-Hop/2000er" ist für den 5.7. ab 23 Uhr mit DJ Peppermint vorgemerkt.

Prinzz Club: Für "Sweat" sorgt Alex Martura am 4.7. ab 23 Uhr mit Hip-Hop, Afrobeats, Ampaiano und Clubbangers im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Am 5.7. legt DJ HNS zum "Throwback Saturday. 2000er vs 2010er Kids" auf.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 5.7. um 18 Uhr. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "Never Stop" geplant. Neben anderen legen Philipp Drube und Willem auf.

Festung Mark: Ein „Dancefloor Jazz“ steht am 5.7. ab 21 Uhr nach dem Liveprogramm zur Jazznacht in der Festung Mark im Hohepfortewall auf dem Plan.

Idol: Eine Ü-30-Party beginnt am 5.7. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: Für den 6.7. steht ab 14 Uhr wieder ein Sonntagsbumms an.