In Gardelegen stieß ein Elfjähriger Radfahrer mit einem Hyundai zusamnmen. Der Junge wurde nach Stendal ins Krankenhaus gebracht.

Gardelegen l Bei einem Unfall in Gardelegen wurde ein elfjähriger Junge verletzt. Wie die Polizei meldete, ereignete sich der Zusammenstoß bereits am Donnerstag, 28. Februar, um 13 Uhr an der Stendaler Straße.

Eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr auf der Stendaler Straße in Richtung Kreisverkehr Bismarker Straße. In Höhe der Nummer 16, im Bereich einer Verkehrsinsel, hielt sich eine Gruppe von Kindern auf. Plötzlich fuhr ein Elfjähriger mit seinem Rad auf die Straße und gegen den rechten vorderen Kotflügel des Hyundai. Der Junge stürzte und verletzte sich. „Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Stendal gebracht und offenbar dort stationär aufgenommen“, so die Polizei. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden, den die Polizei auf 150 Euro schätzt.

Weder die Pkw-Fahrerin, noch anwesende Zeugen und auch nicht die Mutter des Kindes riefen die Polizei zur Unfallaufnahme. Erst am Montag danach zeigte die Pkw-Fahrerin den Unfall an, weil es Probleme mit ihrer Versicherung gab. Alle Angaben zum Unfall stammen von ihr. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Bitte melden unter: 03907/7240. Die Ermittlungen dauern an.