Polizei ermittelt: Mehrere Waldbrände bei Gardelegen und Kalbe - Zufall?

Mehrere Waldbrände hielten im Raum Kalbe und Gardelegen am Montagabend die Feuerwehren auf Trab: Gibt es einen Zusammenhang? Die Polizei ermittelt jetzt.

Die Feuerwehren rückten am Montagabend nicht nur zum Waldbrand bei Karritz aus.

Gardelegen/Kalbe - Angespannte Stimmung herrscht bei Feuerwehren, Forst und Waldbesitzern in Anbetracht von Waldbrandgefahrenstufe 5. Am Montagabend wurden die schlimmen Befürchtungen wahr. Es brannte - und zwar gleich in mehreren Wäldern. Kann das Zufall sein? Warum die Polizei jetzt ermittelt.