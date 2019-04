Eine Geldbörse wurde einer Frau in einem Supermarkt aus der Handtasche gestohlen. Symbolfoto: Anja Guse

Eine 63-jährige wollte in Gardelegen einkaufen, an der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war.

Gardelegen l Einer 63 Jahre alten Frau wurde im Gardeleger Lidl-Markt die Geldbörse aus der Einkaufstasche gestohlen. Wie die Polizei dazu mitteilte, war sie in dem Markt am Klammstieg einkaufen. Ihr Portemonnaie habe sie in der Einkaufstasche deponiert. Und die sei nach Angaben der 63-Jährigen mittels Reißverschluss verschlossen gewesen.

An der Kasse habe sie dann bemerkt, dass der Reißverschluss geöffnet worden und die Geldbörse verschwunden war. In der Börse befand sich eine geringe Summe Bargeld, der Personalausweis, die Krankenkassenkarte, der Führerschein, zwei Bankkarten und diverse Papiere. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardeleger Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.