Zwei Kinder werden von unbekannten Männern beraubt. Polizei bittet um Mithilfe.

Gardelegen l Ein Kind rief am Mittwochnachmittag (27. Februar) gegen 16.45 Uhr bei der Polizei an. Den Anruf tätigte das Kind aus einer Telefonzelle. Es gab bei der Polizei an, dass es Hilferufe in der Nähe des Spielplatzes an der Straße der Freundschaft in Gardelegen gehört habe, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Kind in Richtung Spielplatz gelaufen und habe dort zwei weitere Kinder getroffen. Diese erzählten, dass sie von zwei unbekannten Männern gezwungen worden seien, Bargeld herauszugeben. Falls sie dieser Forderung nicht nachgekommen wären, hätten die Männer mit Gewalt gedroht. Als die Polizei eintraf, war nur noch das meldende Kind vor Ort. Die beraubten Kinder und die tatverdächtigen Männer waren verschwunden. Auch die Summe, die geraubt wurde, ist noch nicht bekannt. Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem sollen sich die Eltern der beteiligten Kinder bei der Polizei melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Gardelegen unter der Nummer 03907/72 40 entgegen.