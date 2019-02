Ein gelöster Gang brachte in Gardelegen ein Auto ins Rollen: Der Schaden betrug gut 5000 Euro.

Gardelegen (gb) l Gleich drei Autos wurden am Mittwoch bei einem Parkunfall in Gardelegen beschädigt. Der Fahrzeugführer eines Skoda Oktavia hatte sein Auto gegen 13 Uhr an der Ernst-von Bergmann-Straße abgestellt. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug verfing sich seine Jacke an der Gangschaltung, so dass sich der eingelegte Gang löste und das Fahrzeug ins Rollen geriet.

In der weiteren Folge stieß der Skoda dann gegen einen geparkten Pkw Kia, welcher sich ebenfalls verselbständigte und gegen einen geparkten Dacia Logan rollte. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro.