Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen in Gardelegen war eskaliert. Die Polizei war im Einsatz.

Gardelegen l Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es jetzt zu später Stunde in einem Mehrfamilienhaus an der Gardelegener Bahnhofstraße (Altmarkkreis Salzwedel). Dabei wurde ein 47-jähriger Gardelegener verletzt. Nach Angaben des Verletzten genoss er zusammen mit dem späteren Täter reichlich Alkohol, bis sein Widersacher (37 Jahre) ohne Grund ausrastete und ihn angriff. Wie es letzten Endes zur Kopfverletzung des 47-Jährigen kam, so teilte die Polizei in ihrem Bericht mit, konnte er nicht mehr erläutern. Beide Beteiligten mussten pusten. Die Atemalkoholkontrolle ergab bei beiden einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.