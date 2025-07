Blau-Weiße Reserve unterliegt in Neuruppin mit 1:4. Unzufrieden mit der Leistung war das Trainerteam aber nicht.

Neuruppin. - Nachdem es die U23 des 1. FC Magdeburg in ihren ersten drei Testspielen des Sommers mit Partien gegen unterklassige Gegner eher ruhig angehen ließ, folgte am Sonnabend ein echter Härtetest für das Team der beiden gleichberechtigten Trainer Pascal Ibold und Petrik Sander. Vor 700 Zuschauern im Volkspark-Stadion Neuruppin traf der Regionalliga-Aufsteiger auf Drittligist Hansa Rostock und unterlag verdient mit 1:4.

Die Begegnung, mit der die Hanseaten ihr Sommer-Trainingslager abschlossen, war über 120 Minuten angesetzt. Obwohl der Favorit anstrengende Tage in den Knochen hatte, ließ er der jungen Magdeburger Elf zunächst kaum Luft zum Atmen. Eine Unachtsamkeit in der Defensive ermöglichte David Hummel das frühe 1:0 für die Rostocker (15.).

In der Folge kam Hansa erst so richtig ins Rollen. FCM-Profi-Keeper Robert Kampa hielt den Schaden mit einigen Paraden in Grenzen. Adrien Lebeau (31./Strafstoß) und Lukas Wallner (40.) erhöhten dennoch auf 3:0 zur Pause.

FCM-Ehrentreffer durch Elisio Widmann

Im Anschluss gelang es den Blau-Weißen dann jedoch, eine Reaktion zu zeigen. „Nach einer schwierigen Anfangsphase haben wir es gut gelöst. Der Gegner hat uns gefordert, am Ende auch verdient in der Höhe gewonnen. Ich bin trotz des Ergebnisses nicht unzufrieden mit meinen Jungs“, ordnete Ibold daher die Begegnung später ein.

Ahmet Gürleyen (76.) schraubte das Resultat auf 4:0 hoch, ehe Elisio Widmann noch den Ehrentreffer der Ibold-Elf beisteuern durfte (112.). Die Vorlage dazu kam von Neuzugang Malick Sanogo, der sich zuvor sehenswert in einem Eins-gegen-eins durchgesetzt hatte.

Am kommenden Sonnabend (13 Uhr) schließt die FCM-Reserve ihre Vorbereitung in Markranstädt mit einem Test gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest) ab. Eine Woche später erfolgt dann schon der Saisonstart bei der BSG Chemie Leipzig.