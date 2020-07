Zwischen dem 30. und 31. Juli verschwand ein Transporter im Wert mehrerer 10.000 Euro in Gardelegen.

Gardelegen (vs) l Das gab gestern Morgen einen Schreck. Denn ein weißer VW T 6, der am 30. Juli gegen 16 Uhr auf dem Holzmarkt in Gardelegen geparkt wurde, war verschwunden, als der Eigentümer den Transporter um 6.46 Uhr wieder nutzen wollte. Das teilte die Polizei in ihrem Bericht mit.

Das Fahrzeug aus dem Jahr 2018 ist mit Pritsche und Doppelkabine ausgestattet und besaß die Kennzeichen GA-MX 28. Dem Eigentümer entstand durch den Diebstahl ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. Die Fahndung nach dem VW führte bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte im Gardelegener Revierkommissariat unter der Rufnummer 03907/72 40.