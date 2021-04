Ponyzuchtgemeinschaft Drömling verschiebt ihre Termine

Gardelegen

Die Ponyzuchtgemeinschaft Drömling muss die ersten Termine des Jahres verschieben. Die für den 17. April geplante Sternfahrt bei der Zuchtgemeinschaft Juhl in Köckte wird in den Herbst verlegt. Die Jahreshauptversammlung, die am 23. April durchgeführt werden sollte, findet nun erst am 25. Februar 2022 statt.

Die Ponyzüchter, die schon stolz ihre ersten Fohlen präsentieren, wie im Bild Coolstep Lascana und Coolstep Chucca von Familie Stegert aus Parleib, hoffen nun, dass zumindest ihre Zuchtschauen nicht auch coronabedingt abgesagt werden. Für die Stutbuchaufnahme am 14. Mai in Klötze haben die Ponyhalter einen besonderen Plan. Ab 13 Uhr wird ein Foto-Shooting für Verkaufsponys angeboten. Interessenten können sich dafür bis zum 1. Mai bei Conny Stegert telefonisch unter 0176/55384422 oder per Mail an connystegert@gmx.de anmelden. Für Vereinsmitglieder ist das Fotoangebot kostenlos, alle anderen zahlen 25 Euro.