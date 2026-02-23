Nach einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg prüft die Hansestadt Gardelegen die Situation am Jägerstieg. Geplante Maßnahmen betreffen Beleuchtung, Halteverbote und bauliche Anpassungen, ein Zebrastreifen ist jedoch nicht vorgesehen.

Prävention: Welche Maßnahmen werden nach dem Unfall einer Schülerin am Gymnasium ergriffen?

Gardelegen - Morgens um sieben ist es noch ruhig vorm Gymnasium. Ab 7.05 Uhr geht dann das Verkehrschaos los. Schüler, die vom Bahnhof kommen, müssen den Jägerstieg überqueren. Zahlreiche Autos befahren den Jägerstieg. Ein Teil biegt auf den Parkplatz der Schule ab. Jeden Morgen entsteht ein Chaos.Ein Unfall auf dem Schulweg im Dezember vorigen Jahres hat die Diskussion um die Verkehrssicherheit am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Gardelegen neu entfacht.