Spiel, Sport und Spaß für die ganze Familie Premiere: „Gardelegen spielt“ im Bürgerpark

„Gardelegen spielt“, so hieß es am Sonnabendnachmittag im Gardelegener Bürgerpark. Und dort war auch ordentlich was los – ein Familienprogramm zum Mitmachen, Zuschauen, Ausprobieren. Die Premiere war durchaus ein Erfolg.