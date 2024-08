Prügelangriffe am Tivoliplatz in Gardelegen

Am Wall in Gardelegen haben sich zweimal Leute geprügelt.

Gardelegen. - Zwei Prügelangriffe hat es am Freitagabend im Bereich des Tivoliplatzes und der alten Freilichtbühne am Wall gegeben, teilte die Polizei am 13. August mit. Der erste Fall ereignete sich zwischen 20.30 und 21.30 Uhr am Tivoliplatz.

Dort wurde ein 30-Jähriger von zwei bisher unbekannten Männern geschlagen und getreten. Das Erscheinungsbild der Männer wurde als südländisch beschrieben. Nachdem ein namentlich unbekannter Mann die Schläger ansprach, ergriffen die die Flucht. Der 30-Jährige wies mehrere Verletzungen auf und wurde ins Altmark-Klinikum gebracht.

Kurz nach 21 Uhr kam es nahe der Freilichtbühne zwischen zwei Frauen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 32-Jährige verletzte eine 31-Jährige mit einem gefährlichen Gegenstand im Gesicht schwer. Die Geschädigte wurde ins Altmark-Klinikum gebracht und von dort in ein anderes Krankenhaus verlegt. Die 32-Jährige wurde ebenfalls verletzt und im Altmark-Klinikum behandelt.