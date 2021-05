Radfahrer aufgepasst: 3. Etappe der Tour de Gardelegen ist online

Für eine kleine Pause bieten sich die Bänke rund um den Brunnen in Ziepel an.

Gardelegen - „Rauf aufs Rad! Entdecken Sie die Einheitsgemeinde!“ – unter diesem Motto lädt die Hansestadt Gardelegen in diesem Jahr zur Tour de Gardelegen ein. Und seit dem Pfingstwochenende ist nun die dritte Tour online. Sie führt von Gardelegen nach Ziepel, Jerchel, Solpke-Süd, Solpke, Weteritz und zurück zum Ausgangsort. Die etwa 24 Kilometer lange Tour lotst die Radler über idyllische Wald- und Feldwege in die Natur.

In loser Folge stellen die Mitarbeiter der Tourist-Information Streckentipps für Tagesausflüge zusammen. Die Serie ist ein neues Angebot unter der Rubrik „Urlaub vor der Haustür“, die im vergangenen Jahr erste Tipps für Ausflüge in der Region für Menschen aus der Region gab. So ist es auch bei der Tour de Gardelegen. „Es sind Streckenführungen, die bekannte Radwege und ausgeschilderte Touren mit aufnehmen, aber auch viele ländliche Wege, die unsere ganzen Ortsteile verbinden“, erklärte Gabriela Winkelmann, Leiterin der Stabstelle Stadtmarketing. Mit der Tour de Gardelegen kann man so die Orte Stück für Stück erkunden. „Wir werden in den kommenden Monaten immer wieder Tourenvorschläge machen, denn Angebote vor Ort sind für unsere Bürger aufgrund der Pandemie wichtig“, so Winkelmann.

Die erste Tour wurde zu den Osterfeiertagen präsentiert. Sie führt von Gardelegen über Ackendorf, Berge, Lüffingen, Schenkenhorst weiter am wunderschönen Mildelauf bis Kalbe und zurück. Die zweite Etappe, die zum 1. Mai online ging, bringt die Radfahrer von Gardelegen nach Hemstedt, Trüstedt, Kloster Neuendorf, Zienau, Lindenthal und wieder nach Gardelegen.

Teil des Tourismuskonzeptes

Mit der Tour de Gardelegen wird bereits ein Punkt aus dem Tourismuskonzept, das der Stadtrat im April verabschiedet hatte, umgesetzt. „Denn das Tourismuskonzept zielt nicht nur darauf ab, die Einheitsgemeinde mit allen Ortsteilen nach außen attraktiv und innovativ für Touristen zu entwickeln, sondern auch Wertschätzung bei den eigenen Bürgern zu erreichen“, so die Stabstellenleiterin.

Die Touren werden mit Fotos, einem Video, Wegbeschreibungen und digitaler Karte auf der Website der Hansestadt Gardelegen (www.gardelegen.de) und auf den Social-Media-Kanälen Instagram und PPush präsentiert. „Wir haben so wunderschöne Radfahrstrecken, da werden wir noch viele interessante Touren zusammenstellen können“, betonte Winkelmann.