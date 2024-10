Die Unternehmensgruppe gibt nach nur neun Monaten ihren Standort in Gardelegen auf. Über die Hintergründe schweigen die Beteiligten. Die Gerüchteküche brodelt.

Nach nur gut neun Monaten schließt der Gardelegener Philipps-Markt am 18. Oktober. Aktuell läuft unter dem Motto "Alles muss raus" der Räumungsverkauf.

Gardelegen - Ende Januar wurde er erst eröffnet, am 18. Oktober soll schon wieder Schluss sein: Der Thomas Philipps Markt in Gardelegen wird nach gut neun Monaten geschlossen. Was sind die Hintergründe?