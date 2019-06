Kränzchenreiten 2019 am Pfingstsonntag in Jerchel. Otto Ahlfeld (von links), Emmi Wagner, Marla Fehse und Mara Stodtmeister gehörten zu den fleißigen Helfern, die nach jedem Ritt die Kränze aus der Bahn holten. Foto: Cornelia Ahlfeld

Hunderte Besucher erlebten am Pfingstsonntag in Jerchel ein spannendes Kränzchenreiten und erstmals ein Kinderringreiten.

Jerchel l Ein Treffpunkt für alle Pferdefreunde und ein Treffpunkt für viele Menschen mit Pfingstbesuch – das ist das jährliche Kränzchenreiten in Jerchel. So waren auch in diesem Jahr viele einstige Westaltmärker auf Heimatbesuch und vergnügten sich mit Freunden und Familien beim Jercheler Kränzchenreiterfest 2019 am Pfingstsonntag auf dem Festplatz am Wald. 17 Reiterinnen und Reiter waren am Start und wetteiferten um die meisten Kränze und damit um die Siegerpokale und Schleifen. Nach den Wertungsdurchläufen und mehreren Stechen standen dann die Sieger fest. Bei den Herren sicherte sich Lokalmatador Axel Schulze den Siegerpokal und die goldene Schleife für seinen Amadeus. Platz zwei ging an Edwin Schmuhl mit Luis aus Saalfeld und Platz drei an Matthias Mewes auf Wonki S aus dem Nachbardorf Sachau.

Premiere: Erstmals Ringreiten für Kinder

Bei den Damen holte sich Tina Genschow aus Thören bei Winsen an der Aller den Siegerpokal. Sie ritt mit Skayan Ibn Gamil durch den Parcours. Der Silberpokal und damit die silberne Schleife sicherten sich Monika Rose aus Jerchel und ihr Pferd Rico. Drittplatzierte wurde Antje Storm aus Berge mit ihrer Erika. Über hundert Jahre alt ist die Tradition des Jercheler Kränzchenreitens. Das Fest 2019 startete allerdings mit einer Premiere, denn zum ersten Mal wurde auch ein Ringreiten für Kinder ausgetragen. Sechs Teilnehmer hatten sich dafür angemeldet, ausschließlich junge Amazonen. Das Richterkollegium hatte sich auch bei der Siegerehrung für eine Neuerung entschieden, so dass es zwei Erstplatzierte, zwei Zweitplatzierte und zwei Drittplatzierte gab. Emmy Hasse aus Gardelegen war mit vier Jahren die jüngste Teilnehmerin und eine der beiden Siegerinnen. Einen ersten Platz gab es zudem für Anna-Lena Ehlers aus Winsen. Platz zwei: Maike Knopf aus Holzhausen und Lea-Marie Horlebeck aus Wolfenbüttel. Platz drei ging an Ida Reichert aus Jerchel und Jette Knopf aus Holzhausen. Zu den Pokalen und Schleifen gab es für die Sieger und Platzierten auch Sach- und Futterpreise.

Hunderte Besucher säumten die Wettkampfbahn und feuerten ihre Favoriten an. Viele hatten ihre eigenen Klappstühle mitgebracht, um ganz dicht an der Bahn sitzen zu können. Vorbereitet war dazu auch ein Rahmenprogramm vor allem für die jüngsten Besucher. Die Jercheler Feuerwehr war mit ihrem Löschfahrzeug vor Ort und bot Rundfahrten an. Luisa Wilke verzierte viele Kindergesichter mit bunten und auf Wunsch auch glitzernden Motiven. Dicht umringt war die große Hüpfburg. Manfred Feißel und Torsten Gerloff vom Kränzchenreiter-Team agierten als Grillmeister.

Bilder Erstmals wurde ein Ringreiten für Kinder ausgetragen. Hier war Ida Reichert (6) aus Jerchel am Start. Monika Rose führte Pferd Rico. Foto: Cornelia Ahlfeld



Ein schickes Damen-Trio mit Kutsche: Claudia Isensee (von links) aus Parleib, Sabine Jagalla aus Kathendorf und Conni Günther aus Parleib. Foto: Cornelia Ahlfeld



Die Sieger: Tina Genschow aus Thören bei Winsen an der Aller und Axel Schulze aus Jerchel. Foto: Cornelia Ahlfeld



Reich gedecktes Kuchenbüfett

Überaus reich gedeckt war auch das Kuchenbüfett. Die Jercheler Frauen hatten mit weit über 30 Torten und Kuchen für ein reichhaltiges Feiertagsangebot gesorgt. Moderiert wurde der Freizeitreiterspaß von Matthias Wagner, der am Pfingstsonntag außerdem seinen 43. Geburtstag gefeiert hat. Mit Günter Hakenholz gab es an diesem Tag quasi ein zweites Geburtstagskind. Er wurde 77 Jahre alt und war damit der älteste Reiter beim Kränzchenreiterfest 2019 in Jerchel. Vorbereitet und finanziert wurde das Fest von vielen Helfern und Sponsoren. Dafür will sich das Kränzchenreiter-Team mit Familie Rose und Familie Gerloff ausdrücklich auch bedanken. Das nächste Kränzchenreiten mit einem Überraschungsprogramm findet am Sonntag, 25. August, in Sachau statt.