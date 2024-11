In der Ortschaft Jeggeleben hat man sich mit den bestehenden Windkraftanlagen arrangiert. Nun aber sollen neue Anlagen dazukommen. Und was für welche!

Riesenwindräder in Jeggeleben: Der Eiffelturm lässt grüßen

Jeggeleben war eine der ersten Gemeinden in der West-Altmark, in denen Windparks gebaut wurden. Nun gibt es auch dort weitere Investitionen.

Jeggeleben - Jeggeleben gehörte einst zu den ersten Gemeinden in der West-Altmark, in denen Windräder aufgestellt wurden. Doch die Sache geht weiter. Gerade haben Vertreter der Leipziger Stadtwerke den Ortschaftsrat informiert, dass auch ihr Unternehmen zwei neue Riesenwindräder installieren will.