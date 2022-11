Wohnen Sanierung des Wohnblocks in Engersen

Einige Jahre stand der Wohnblock Am Bahndamm in Engersen, der sich in kommunaler Hand befand, leer. Schließlich hat sich ein Investor gefunden. Ein Altmärker, der in Engersen aufgewachsen ist, kaufte die Immobilie. Mit dem Objekt hat er Pläne. Diese verriet er im Volksstimme-Gespräch.