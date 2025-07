Die Brücke über die Große Sülze am Anger in Barleben ist marode. Geländer sind alt, der Belag ist zerbröckelt und die sogenannten Schrammborde links und rechts der Fahrbahn fehlen. Im Jahr 2023 waren Leitplanken gebaut worden, um die Verlehrssicherheit zugewährleisten.

Barleben - Am Sportkomplex am Anger in Barleben wird seit Wochen kräftig gebaut. Mehr als drei Millionen investiert die Gemeinde in das Vorhaben. Entstehen wird ein kleines Stadion für die Liga-Spiele des FSV Barleben sowie für den Vereins- und Schulsport.