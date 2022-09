Schock in der Krise: Landeigentümer von Jemmeritz bis Zethlingen sollen zahlen

Richtig teuer kann eine geplante Flurbereinigung am Mühlenbach in der Einheitsgemeinde Kalbe für die Grundstücksbesitzer werden. Zur Beratung des Kakerbecker Ortschaftsrates waren deshalb viele Bürger erschienen.

Kakerbeck - Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten hat Pläne für den Mühlenbach, die vielen Flächeneigentümern nicht schmecken dürften, denn ob sie nun für oder gegen diese Pläne sind - zahlen sollen sie auf jeden Fall. Davon, dass Leute in den Ruin gestürzt werden, sprach gar ein Bürger bei der Ortschaftsratssitzung in Kakerbeck, die sich am Dienstag mit dem Thema befasste.