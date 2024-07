Kein Schützenfest-Umzug mehr in Kalbe: So unterschiedlich reagieren die Leser auf die Nachricht

Kalbe. - Zum Schützenfest in Kalbe wird es ab diesem Sommer keinen Umzug mehr durch die Mildestadt geben. Das haben die Schützenschwestern und -brüder der Kalbenser Gilde bei der Mitgliederversammlung am 19. Juli im Hotel Ratsstuben beschlossen.

Das Interesse der Kalbenser am Schützenfest nehme immer weiter ab, lautet eine der Begründungen. Obwohl der Umzug mit Blasmusik nicht zu überhören sei, schauten kaum noch Menschen am Straßenrand zu.

Der Artikel der Volksstimme zu diesem Thema stieß auf reges Interesse bei Leserinnen und Lesern: Auf Facebook reagierten mehr als 4.000 Menschen darauf – etwa mit einem weinenden, einem lachenden oder einem "Daumen hoch"-Emoji. Der Artikel wurde 140 Mal geteilt, rund 2.400 Kommentare wurden verfasst.

Lesen Sie auch: Aus für den Schützenfest-Umzug in Kalbe

Kein Umzug mehr zum Schützenfest in Kalbe: Das sagen die Leserinnen und Leser dazu

Die Meinungen der Nutzerinnen und Nutzer gehen weit auseinander. Während manche bedauern, dass es keinen Schützenfestumzug mehr in Kalbe geben wird, freuen sich andere darüber. Wieder andere zeigen Verständnis für die Entscheidung des Kalbenser Schützenvereins.

Ein Nutzer namens Olaf schreibt, dass das Interresse an solchen Festumzügen auch bei ihm in der Nordeifel "leider sehr" abnehme. "Dadurch geht in meinen Augen sehr sehr viel verloren." Der Festumzug sei ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens.

Auch Nutzerin Michaela geht die Nachricht nahe: "Das ist so schade. Ich bin auch im Schützenverein und wir freuen uns alle Jahre wieder, wenn es los geht." In ihrem Ort hätten die Menschen "Gott sei Dank" noch Interesse an dem Schützenfestumzug, schreibt sie.

Nutzerin Karin weist in ihrem Kommentar auf den "extrem" hohen Aufwand hin, der so ein Umzug bedeute: "Fußgruppen, Blaskapellen, regionale Honoratioren, Ehrendamen, und, und, und ... Und das dafür, dass bloß ein paar Anwohner zugucken und noch nicht mal Fähnchen raushängen ... ???" Sie könne jeden Verein verstehen, der darauf keine Lust mehr habe.

Auch Nutzer Kai Martin versteht die Entscheidung der Schützengilde Kalbe, hält sie aber dennoch für falsch. Er sorgt sich, dass das Schützenfest künftig ganz abgeschafft werden könnte.

Schützenfestumzug in Kalbe abgeschafft: Meinungen der Leser gehen auseinander

Für Nutzerin Tanja wiederum ist die Abschaffung des Schützenfestumzuges in Kalbe "kein Verlust". Immer wenn sie einen solchen Umzug sehe, denke sie: "Wie albern und peinlich."

Nutzer Andreas ist ähnlicher Meinung wie Tanja. Er findet es "affig", wenn erwachsene Männer "mit Holzgewehr oder Stöckchen" über der Schulter "sternhagelvoll" versuchten zu maschieren.

Auf Nutzerin Regine wirkt das Marschieren bei Schützenfestumzügen "befremdlich". Sie habe "gar keine Verbindung" zu Schützenfesten. Diese seien nicht mehr zeitgem´äß.

Auch Nutzer Oliver findet Schützenfestumzüge "völlig überflüssig und aus der Zeit gefallen". Er fragt: "Warum sollte man da zuschauen?"

Noch härtere Worte findet Nutzer Sven. Er hofft, dass auch andere Schützenvereine ihre Umzüge abschaffen. "Volltrunkene Alkis bei ihrer Pegelwanderung zu beobachten war vllt 1900 interessant, aber mittlerweile interessiert es nur noch die Alkis selber", schreibt er.

Was Schützenvereine gegen mangelndes Interesse der Bürger tun könnten

Nutzer José Frank sucht hingegen nach Lösungen. "Vielleicht sollten die Schützen sich eine andere Art der Außendarstellung überlegen", schreibt er.

Nutzer "Gord On" findet, dass Schützenfestumzüge modernisiert werden müssen. Andernfalls würden sie "wohl aussterben", weil sie die Jüngeren einfach nicht abholten.

Dieser Meinung ist auch Nutzer Rene. Ihm zufolge sollte man die Schuld nicht außerhalb der Schützenvereine suchen. "Ein Blick in den Spiegel und in die Struktur der Vereine hilft da meist mehr", heißt es in seinem Kommentar. Wenn "dominante alte Herren keinen Platz für den Nachwuchs und neue Ideen machen, geht es über die Jahre bergab".